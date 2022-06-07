عاجل: هذه آخر مستجدات المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل..

أوضح الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن المفاوضات مع الحكومة وصلت إلى طريق مسدود

وأضاف السالمي، في تصريح إعلامي عقب إشرافه اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 على اجتماع عام بالاتحاد الجهوي للشغل بباجة، أن اتحاد الشغل لم يتوصل إلى اتفاق مع الطرف الحكومي بخصوص إضراب 16 جوان 2022.

وأشار إلى أنه لم تتم إلى الآن دعوتهم إلى طاولة الحوار معتبرا ذلك استخفافا بالاضراب أو باتحاد الشغل، وفق تقديره.

وتابع الأمين العام المساعد قوله “لن يقدر أحد على تدجين الاتحاد ولن نسكت على ذلك”.

ورجّح صلاح الدين السالمي إمكانية تنفيذ إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية في أقرب الآجال وفق ما نقلته اذاعة الديوان.