نابل: أهالي منطقة الرتيبة بمعتمدية تاكلسة يقطعون الطريق

عمد عدد من أهالي منطقة الرتيبة من معتمدية تاكلسة التابعة لولاية نابل، صباح اليوم الثلاثاء، إلى غلق الطريق الجهوية رقم 26 الرابطة بين الهوارية وسليمان، وذلك على خلفية الانقطاع المتواصل لمياه الري منذ أكثر من شهر.

واستنكر المحتجون في تصريحاتهم لصحفية (وات)، الاضطراب في توزيع مياه الشرب منذ سنوات وتجدد معاناتهم كل سنة مع ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بحل عاجل لهذا الاشكال والتحرك العاجل من قبل السلطات المعنية لتزويدهم بالماء الصالح للشراب

وقال أحد المحتجين (نجيب الغربي) ان حرمان العائلات من الماء الصالح للشراب طوال هذه المدة “مظلمة” لاسيما وانهم يلتزمون بدفع معلوم الاستهلاك في الآجال المحددة، واعتبر ان الجمعية المائية بتاكلسة “لا تقوم بدورها في توفير الماء للمتساكنين”.

واستنكر الوعود “الزائفة والمتكررة” للسلط المحلية لإيجاد حل لهذا الإشكال الذي يعيشه الأهالي منذ سنوات، واضاف أنه “رغم قطع الطريق منذ الصباح الباكر لم يتصل أي مسؤول بالمحتجين”.

ومن جهتها، عبرت احدى متساكني منطقة الرتيبة (نجاح بن حمودة) عن معاناة السكان جراء تواصل هذا الوضع، حيث تعطل السير العادي لحياتهم اليومية لصعوبة قضاء حاجياتهم من شرب وتنظيف، مناشدة السلط المحلية والجهوية ايجاد حلول جذرية لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشراب

ولم يتسن ل(وات) الحصول على توضيح من قبل رئيس بلدية تاكلسة أو رئيس الجمعية المائية بخصوص انقطاع مياه الشرب رغم عديد الاتصالات