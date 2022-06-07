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سمير سعيد يحسمها ويكشف حقيقة توجه الحكومة نحو تخفيض الأجور.. #خبر_عاجل

2022/06/07 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, هاجر كريمي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أنه لن يتم أبدا التخلي عن الدعم أو تخفيض الأجور، مؤكدا أن برنامج الحكومة يهدف إلى ترشيد الأجور أي ترفيع إلى نسب يمكن أن تتحملها الميزانية العمومية.

بخصوص تزامن البرنامج الاصلاحي مع اطلاق رئاسة الجمهورية لحوار اقتصادي واجتماعي والجدوى منه قال سعيد إنه سيتم عرض برنامج الإصلاحات الذي أقرته الحكومة في إطار الحوار الإقتصادي والإجتماعي الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد لأخذه بعين الاعتبار.

وبين سمير سعيّد خلال ندوة صحفية حول الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للاصلاحات أن المسارين متكاملين باعتبار أن رئيس الجمهورية يترأس اجتماعات مجلس الوزراء وكل ما تقوم به الحكومة هو بإشرافه.

ومن جهة اخرى اشار الوزير الى ان التباحث مع صندوق النقد الدولي انطلق منذ اشهر وقد قدمت الحكومة بشكل تفصيلي البرامج الاصلاحية واخذت الملاحظات والمقترحات مشيرا الى انه ومثل العديد من المنظمات الدولية كل هذه الاصلاحات تصب في مصلحة الاقتصاد التونسي وفق تعبيره.

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