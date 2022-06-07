مجلس وزاري برئاسة نجلاء بودن حول إصلاحات مناخ الأعمال والإعداد لمنتدى تونس للاستثمار

أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، مساء اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري حول إصلاحات مناخ الأعمال، ومتابعة تنفيذ الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، ومتابعة تقدم أشغال المخطط 2023-2025، ومتابعة تقدم التحضيرات لتنظيم الدورة العشرين لتظاهرة منتدى تونس للاستثمار.

وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ إعلامي، أنه تم خلال هذا المجلس استعراض أهم الإصلاحات المقترحة من أجل تحسين مناخ الأعمال في تونس، كما تم التعرض إلى الإجراءات العاجلة من أجل تنشيط الاقتصاد، وهي إجراءات تخص مشاريع الطاقات المتجددة، ومشاريع القطاع الفلاحي، ومشاريع الصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، ومشاريع السكن والبعث العقاري، والأحكام الأفقية لدفع الاستثمار.

وتناول المجلس بالنقاش متابعة مدى تقدم أشغال المخطط 2023-2025، الذي ذكر البلاغ أنه “يهدف إلى اعتماد مقاربة جديدة لإنجاز مشاريع كبرى مهيكلة من شأنها دعم الاستثمار الخاص وخلق الثروة، يكون لها إشعاع وطني وإقليمي”.

واستعرض المجلس تقدم التحضيرات لتنظيم الدورة العشرين لتظاهرة منتدى تونس للاستثمار، والتي ستقام يومي 23 و24 جوان الجاري، والتي ستكون مناسبة هامة للترويج لصورة تونس كوجهة استثمارية واعدة.

ومن المنتظر، حسب المصدر ذاته، أن يشارك في هذا المنتدى عدد من الخبراء من الهيئات والمؤسسات الدولية، ومسؤولون تونسيون فاعلون في المجال الاقتصادي وشركات أجنبية منتصبة في تونس ومؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع.