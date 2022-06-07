كاس تونس: النادي البنزرتي يتخطى نادي حمام الانف بثلاثية

تاهل النادي البنزرتي بسهولة الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم (نسخة فرحات حشاد) بفوزه العريض على ضيفه نادي حمام الانف بثلاثية نظيفة في مباراة اقيمت يوم الثلاثاء على ملعب 15 اكتوبر في اطار الدفعة الاولى من مواجهات الدور ثمن النهائي التي شهدت تاهل هلال الشابة في وقت قاتل امام الترجي الجرجيسي 2-1 بعد تمديد الوقت.

وضرب النادي البنزرتي مجددا بقوة بانتصاره بثلاثية دون رد على نادي حمام الانف ليكرر سيناريو فوزه في الدور السابق على الملعب التونسي بنفس النتيجة. واكد ابناء المدرب سامي القفصي فترة الانتعاشة التي يمرون بها وتطور مردودهم مع نهاية هذا الموسم بما يجعلهم احد الاندية القادرة على فرض نفسها في مسابقة الكاس. وتداول على ثلاثية فريق عاصمة الجلاء بشير مقدم وامير الشيخ وياسين كشك بينما جاء هذا الانسحاب لينهي موسم فاشل لنادي حمام الانف بعد نزول الفريق الى الرابطة المحترفة الثانية.

وسيواجه النادي البنزرتي في الدور ربع النهائي ضيفه اتحاد بن قردان الذي لم يجد صعوبة تذكر في تجاوز عقبة مضيفه امل حفوز بعدما تغلب عليه بثلاثة اهداف لكل من ادم الرجايبي ورفيق الكامرجي وايوب التليلي مقابل هدف لحسام الدين الحمري في الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة اخرى جمعت بين فريقين نزلا الى الرابطة المحترفة الثانية، انتزع هلال الشابة ترشحا في اللحظات الاخيرة من مضيفه الترجي الجرجيسي بفضل هدف الكونغولي كلودي كيلنكالنغا في الدقيقة الاخيرة من الحصة الاضافية الثانية. وكان هلال الشابة بادر بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة الاولى عبر مراد الهذلي قبل ان يدرك الترجي الجرجيسي التعادل بواسطة علاء الدين القاسمي في الدقيقة 58 من ركلة جزاء. وسيلاقي هلال الشابة في الدور القادم المتاهل من مباراة الدور ثمن النهائي التي ستجمع غدا الاربعاء نادي تاكلسة بالنادي الافريقي.

كما نجح مستقبل المرسى في تجاوز طموح ترجي الكريب الذي اجتهد لتقديم مردود يرتقي الى مستوى الانتظارات الا ان خبرة فريق الضاحية الشمالية رجحت كفته بفضل ثنائية الصادق نقازو وحسني العبيدي رغم هدف تذيليل الفارق لابناء الكريب عن طريق اسامة بابكري. وسيواجه مستقبل المرسى في ربع النهائي المتاهل من مباراة الغد بين هلال مساكن والترجي الرياضي.