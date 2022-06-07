توننداكس ينهي جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 2ر0 بالمائة

راجع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، الثلاثاء عند الاغلاق، بنسبة 2ر0 بالمائة لييصل الى مستوى 77ر7323 نقطة وسط تداول 2ر3 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

وتصدر سهم مونوبري، قائمة الإرتفاعات، بنسبة 9ر5 بالمائة ليقفل عند سعر 010ر5 دينار مستفيدا من زهاء 580 الف دينار من التداولات في السوق في حين ارتفع سهم شركة التاثيث الداخلي بنسبة 9ر2 بالمائة لينهي الجلسة عند مستوى 880ر2 دينار .

وتراجع سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات، بنسبة 3ر3 بالمائة الى 580ر0 دينار في حين تراجع سهم تامينات مغاربية بنسبة 9ر2 بالمائة الى مستوى 56 دينار.