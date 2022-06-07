كاس تونس: نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور ثمن النهائي

في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم موسم 2021-2022 (نسخة فرحات حشاد) التي جرت اليوم الثلاثاء :

الثلاثاء 7 جوان 2022

ملعب الكريب الاصطناعي

ترجي الكريب 1 اسامة بابكري (88)

مستقبل المرسى 2 صادق نقازو (23) حسني العبيدي (85)

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 3 بشير مقدم (3) امير الشيخ (20) ياسين كشك (84)

نادي حمام الانف صفر

ملعب الشابة

هلال الشابة 2 مراد الهذلي(1) كلودي كيلانكالانغا (120)

الترجي الجرجيسي 1 علاء الدين القاسمي(58 ض ج)

الترجي الجرجيسي

ملعب حفوز الاصطناعي

امل حفوز 1 حسام الدين الحمري (90 ض ج)

اتحاد بن قردان 3 ادم الرجايبي (6) رفيق الكامرجي (45) ايوب التليلي (87)

الاربعاء 8 جوان 2022 (كل المباريات تنطلق على الساعة 16)

ملعب تاكلسة الاصطناعي

نادي تاكلسة-النادي الافريقي هيثم القصعي

ملعب احمد خواجة بالمهدية

مستقبل الرجيش-الاتحاد المنستيري مجدي بلحاج علي

ملعب نجيب الخطاب الاصطناعي

اتحاد تطاوين-النادي الصفاقسي يوسف السرايري

ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن-الترجي الرياضي وليد الجريدي