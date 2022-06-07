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كاس تونس: نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور ثمن النهائي

2022/06/07 أخبار, المصدر مع وات, رياضة نيوز

في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم موسم 2021-2022 (نسخة فرحات حشاد) التي جرت اليوم الثلاثاء :

الثلاثاء 7 جوان 2022
ملعب الكريب الاصطناعي
ترجي الكريب 1 اسامة بابكري (88)
مستقبل المرسى 2 صادق نقازو (23) حسني العبيدي (85)
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 3 بشير مقدم (3) امير الشيخ (20) ياسين كشك (84)
نادي حمام الانف صفر
ملعب الشابة
هلال الشابة 2 مراد الهذلي(1) كلودي كيلانكالانغا (120)
الترجي الجرجيسي 1 علاء الدين القاسمي(58 ض ج)
الترجي الجرجيسي
ملعب حفوز الاصطناعي
امل حفوز 1 حسام الدين الحمري (90 ض ج)
اتحاد بن قردان 3 ادم الرجايبي (6) رفيق الكامرجي (45) ايوب التليلي (87)

الاربعاء 8 جوان 2022 (كل المباريات تنطلق على الساعة 16)
ملعب تاكلسة الاصطناعي
نادي تاكلسة-النادي الافريقي هيثم القصعي
ملعب احمد خواجة بالمهدية
مستقبل الرجيش-الاتحاد المنستيري مجدي بلحاج علي
ملعب نجيب الخطاب الاصطناعي
اتحاد تطاوين-النادي الصفاقسي يوسف السرايري
ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن-الترجي الرياضي وليد الجريدي

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