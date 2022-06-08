هام: رزنامة استفتاء 25 جويلية 2022…وهذا آخر أجل للتصريح بالنتائج النهائية..

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، قرارا مؤرخا في 3 جوان 2022، يتعلق برزنامة الاستفتاء التي تمتد خلال الفترة المترواحة بين 3 ماي و28 اوت 2022 والذي هو آخر اجل للتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء.

وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، امر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بدعوة الناخبين الى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022 .

ونص الفصل الاول من قرارهيئة الانتخابات ، على أن تنطبق الرزنامة على الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية لسنة 2022.

وتنطلق فترة الاستفتاء يوم 3 ماي على الساعة صفر، لتتولى الهيئة انطلاقا من يوم الاحد 29 ماي، حسب الفصل الثالث من القرار، توسيع عملية التسجيل المستمر الى غاية يوم الثلاثاء، 14 جوان.

وجاء في الفصل الرابع أنه يتم التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين يوم الاربعاء 15 جوان،فيما تتواصل حملة تحيين مراكز الاقتراع دون اثبات عنوان الاقامة الفعلي ابتداء من يوم الخميس 16 جوان الى غاية يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022.

وتوضع القائمات الاولية للناخبين على ذمة العموم ابتداء من يوم الاربعاء 22 جوان الى غاية يوم الاثنين 27 جوان، ويتم تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات يومي 28 و29 جوان، على ان تبت الهيئة في مطالب الاعتراض يومي 30 جوان و1 جويلية، ويتم اعلام الاطراف بقرارات الهيئة في اجل اقصاه يوم السبت 2 جويلية.

ونص الفصل السادس من القرار على انه يمكن للناخبين المسجلين تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم في قائمات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14(فقرة ثالثة) من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، واخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022.

وتتولى هيئة الانتخابات الاعلان عن القائمات النهائية للناخبين في اجل لا يتجاوزيوم الاربعاء 13 جويلية.

كما يفتح باب ايداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء يوم الثلاثاء 21 جوان على الساعة الثامنة صباحا، ويغلق يوم الاثنين 27 جوان على الساعة السادسة مساء.

ويبت مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في اجل اقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان، ويتم تعليق قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني في اجل اقصاه يوم 28 جوان، وتقوم الهيئة باعلام المشاركين فرديا بقراراتها في اجل اقصاه يوم الاربعاء 29 جوان.

ويتم قبول مطالب سحب تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في اجل اقصاه يوم السبت 2 جويلية كما يفتح باب ايداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء يوم الجمعة 1 جويلية ويغلق يوم السبت 2 جويلية.

وتنطلق حملة الاستفتاء بالداخل حسب الفصل 11 من قرار الهيئة، يوم الاحد 3 جويلية ابتداء من الساعة صفر وتنتهي يوم السبت 23 جويلية على الساعة منتص الليل، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 جويلية لحملة الاستفتاء بالخارج.

وتوافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الاحد 24 جويلية ابتداء من الساعة صفر وتمتد الى حد غلق اخر مكتب اقتراع، في حين توافق فترة الصمت بالخارج يوم الجمعة 22 جويلية ابتداء من الساعة صفر وتمتد الى حد غلق اخر مكتب اقتراع.

ويجري الاقتراع للاستفتاء بالداخل يوم الاثنين 25 جويلية، وايام السبت والاحد والاثنين 23 و24 و25 جويلية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج.

ويتم الاعلان عن النتائج الاولية للاستفتاء في اجل اقصاه يوم الخميس 28 جويلية، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية اثر انقضاء الطعون وفي اجل لا يتجاوز الاحد 28 اوت 2022.