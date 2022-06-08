اقتحام مكتب محامي في العاصمة ومحاولة اغتصاب مساعدته..#خبر_عاجل

كشف المحامي لدى التعقيب الاستاذ سامي بلحاج، اليوم الاربعاء 8 جوان 2022، عن حادثة غريبة تعرض لها بمكتبه الكائن بجهة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة.

وقال في تصريح لـموقع “الشارع المغاربي”، ان مساعدته تعرّضت لمحاولة سلب واغتصاب داخل المكتب.

وأكّد ان منحرفا ترصّد خروجه من المكتب، موعد خروجي من العمل واقتحم المكتب وانهال على المساعدة بالعنف الشديد وحاول اغتصابها.

وشدد على ان مساعدته نجحت في الاخير من الهرب من المكتب والاستنجاد بالاجوار .

وأضاف: “بمجرّد اعلامي بالحادثة من طرف الأجوار، اتصلت في الابان برئيس مركز الامن بالكرم الذي اعلمني بان المركز بلا سيارة وارسل عوني امن بعد ان فسرت له خطورة الواقعة اللذين حضرا فعلا لمعاينة الحالة التي كان عليها المكتب ومساعدتي لكن بعد تأخير مكّن المنحرف من الهرب بسهولة”.

واضاف” استغربت فعلا من رد فعل الامنيين رغم خطورة الواقعة التي حدثت في وضح النهار”.