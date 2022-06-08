القصرين: رفع 218 مخالفة إقتصادية إثر تنفيذ 2910 زيارات تفقد ومراقبة طيلة شهر ماي الفارط

أسفرت التدخلات الرقابية لفرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين طيلة شهر ماي المنقضي عن رفع 218 مخالفة إقتصادية إثر تنفيذ 2910 زيارات تفقد ومراقبة شملت سوق الجملة للخضر والغلال بالقصرين المدينة وأسواق التفصيل وعلى الطرقات و المخازن، وفق المديرة الجهوية للتجارة سامية البريكي.

وبينت البريكي في تصريح ل(وات) أن الإدارة الجهوية للتجارة أعدت خلال شهر ماي الفارط برنامج عمل لفرق المراقبة الإقتصادية وسخرت 6 فرق رقابية يعملون بصفة يومية طيلة أيام الشهر في مختلف مسالك توزيع المواد الأساسية والحسّاسة التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين، مبرزة أن أعمال المراقبة تركزت بالخصوص على مراقبة قطاع الخضر والغلال وقطاع الدواجن والبيض وقطاع توزيع الأعلاف الحيوانية المدعمة وقطاع مواد البناء

وأوضحت البريكي في سياق متصل أن المخالفات المرفوعة تعلقت بالخصوص بعدم الاستظهار بفاتورات الشراء وبسلامة وجودة المنتوجات الغذائية والإستهلاكية المعروضة للعموم وبالترفيع والزيادة في الأسعار وبعدم إشهار الأسعار ومسك وترويج منتوجات مجهولة المصدر

وابرزت أن المخالفات شملت قطاعات الخضر والغلال حيث تم رفع 72 مخالفة، والمواد الغذائية ب63 مخالفة والدواجن والبيض ب20 مخالفة إقتصادية واللحوم ب12 مخالفة إقتصادية والمواد العلفية ب2 مخالفات ومواد البناء ب7 مخالفات والمطاعم ب11 مخالفة والمخابز ب12 مخالفة ومواد مختلفة ب 19 مخالفة .