دورة اليابان الدولية : المنتخب التونسي يجري حصته التدريبية الأولى في أوزاكااستعدادا لمباراته امام نظيره الشيلي

أجرى المنتخب التونسي لكرة القدم صباح يوم الأربعاء حصته التدريبية الأولى بمدينة أوزاكا استعدادا لمقابلته الأولى امام نظيره الشيلي يوم الجمعة المقبل ضمن الدور نصف النهائي لبطولة اليابان الدولية التي تعرف مشاركة اليابان وغانا أيضا.

وتدرب منتخب نسور قرطاج على ميدان ملعب كوبي الذي سيحتضن المباراة امام منتخب الشيلي وسط أجواء مثالية.

وشاركت جميع العناصر التي تحولت إلى اليابان (24 لاعبا) في هذه الحصة الأولى وهو ما سيتيح للمدرب جلال القادري الاعتماد على كامل الرصيد البشري.

وسيعقد الاجتماع الفني لهذه البطولة صباح الخميس عبر تقنية “زووم” علما وأن منتخب الشيلي وصل بدوره إلى اليابان يوم الاثنين شانه في ذلك شان منتخب غانا.

يذكر ان المباراة بين المنتخب التونسي ونظيره الشيلي ستقام يوم الجمعة المقبل على الساعة الثامنة والربع صباحا بتوقيت تونس متبوعة بالمقابلة الثانية بين منتخبي اليابان وغانا.

وسيقام اللقاء الترتيبي والدور النهائي يوم الثلاثاء القادم.