عاجل: 78 حالة غش في اليوم الأول من امتحان الباكالوريا دورة 2022

ذكرت وزارة التربية اليوم الأربعاء أنها سجلت 78 حالة غشّ خلال اليوم الأول من امتحان الباكالوريا دورة 2022.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنها شرعت في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدّ المتورطين منهم في ذلك، والإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان للضالعين منهم في شبكات الغش الالكتروني.

وأفاد أنها بصدد التعرّف على هويات بقية المشاركين في هذه العمليات، وذلك بالتنسيق مع الهياكل الأمنيّة والمختصّة في الغرض.

في المقابل نفت وزارة التربية ما يتداول بشأن حدوث تسريب لمواضيع الامتحان، وبينت أن الأمر يتعلق بنشر صور للمواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انطلاق الاختبار، مضيفة في بلاغها “وهي مخالفات تصنّف ضمن حالات الغشّ، وتعدّ موجبة للإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل”.

وأكدت أن الامتحان سار في يومه الأوّل في ظروف عاديّة، مشددة على اعتماد كافة التدابير المتاحة الرامية إلى التصدّي لظاهرة الغشّ، في إطار خليّة المتابعة المركزية المحدثة للغرض، والتي يتواصل عملها طيلة فترة الاختبارات، بما يحصّن الامتحانات الوطنية ويضمن مصداقيّتها.

وشرع اليوم الأربعاء قرابة 135 ألف مترشح من مختلف الشعب في اجتياز امتحان الدورة الرئيسية للباكالوريا لسنة 2022، التي تتواصل الى حدود 15 من نفس الشهر .

وقد وخصصت وزارة التربية 578 مركز اختبار كتابي للباكالوريا و27 مركزا لايداع المواضيع و26 مركزا لجمع التحارير و7 مراكز تجميع وتوزيع

و28 مركزا لاصلاح الاختبارات الكتابية.