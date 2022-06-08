مصالح الحرس الديواني تحجز ملابس جاهزة وعجلات مطاطية مهربة بقيمة فاقت ال200 ألف دينار..

في إطار مكافحة التهريب بكامل التراب الوطني، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس اليوم الآربعاء إثر نصب كمين من حجز شاحنة خفيفة محملة بكمية من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر قدرت قيمتها ب106 ألف دينار.

وفي السياق ذاته تمكنت فرقة الحرس الديواني بالصمار من حجز سيارة رباعية الدفع محملة ب4200 قطعة من الملابس والأحذية الرياضية المهربة التي قدرت قيمتها ب46 ألف دينار.

كما تمكن فصيل الحرس الديواني بسيدي بوزيد إثر عمل استعلامي مفاده وجود بضاعة مهربة داخل أحد المحلات الكائنة بأحد المناطق الريفية بسيدي بوزيد من حجز كمية هامة من العجلات المطاطية والنعال مجهولة المصدر، حيث تم إثر الحصول على الإذن من النيابة العمومية القيام بتفتيش المحل والعثور على البضاعة المذكورة وقدرت قيمتها ب50 ألف دينار.-