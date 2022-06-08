هذا ما تقرر بخصوص اضراب قطاع نقل المحروقات..#خبر_عاجل

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، إلغاء اضراب قطاع نقل المحروقات الذي كان مزمعا تنفيذه غدا الخميس وكان مبرمجا أيام 9و10 و11 جوان ، وفق ما جاء في بلاغ لها اليوم الأربعاء.

وجاء قرار إلغاء الإضراب عقب إمضاء محضر اتفاق بمقرّ الوزارة بين ممثلي شركات توزيع النفط وممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بالاتحاد العام التونسي للشغل.

ويتعلق الاتفاق الذي تم بموجبه إلغاء الإضراب بالزيادة في الأجور منذ سنة 2021.

وكانت جلسة سابقة عقدت يوم الثلاثاء وشهدت تعثرا في المفاوضات بين ممثلي الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي الشركات المعنية المنضوين تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قبل أن يتوصل الطرفان الى اتفاق اليوم يلغي الاضراب في قطاع المحروقات.