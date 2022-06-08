توننداكس يقفل حصة الاربعاء على منحى ايجابي مرتفعا بنسبة 21ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” حصة، الاربعاء، على منحى ايجابي، ليرتفع بنسبة 21ر0 بالمائة، مدركا النقطة 29ر7339، في ظل معاملات بقيمة 3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وعاد أفضل أداء، خلال الحصة، الى سهم “سمارت تونس”، بعد أن زاد سعرها بنسبة 45ر4 بالمائة وأقفل عند مستوى 690ر23 دينار، وسط تبادل بقيمة 112 الف دينار.

وتطور سهم شركة “مونوبري” بنسبة 8ر2 بالمائة، وبلغ مستوى 150ر5 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 219 الف دينار

وسجل سهم مجمع “تواصل” القابضة اضعف اداء خلال الحصة، ليتقهقر بنسبة 2ر4 بالمائة وأقفل سعره عند 680ر0 دينارا، في ظل مبادلات ضعيفة لم تتخط 9 الاف دينار.

وتراجع سعر سهم “ايرليكيد”، بدوره خلال الحصة، بنسبة 1ر4 بالمائة لينهي الحصة على سعر 000ر93 دينار، مراكما معاملات بقيمة هزيلة لم تتجاوز عتبة 4 الاف دينار.

وكان سهم التجاري بنك، الاكثر تبادلا خلال الحصة، ليستحوذ على معاملات بقيمة 375 الاف دينار، ويقفل مرتفعا بنسبة 2ر2 بالمائة وسعر 000ر33 دينار.