فتاة وراء تسريب امتحان الفلسفة..وهذه التفاصيل..

افادت المندوبة الجهوية للتربية ليلى بن ساسي، بأنه تم التفطن لحالتي غش باستعمال السماعات في اليوم الأول من مناظرة البكالوريا دورة 2022

وقالت ذات المصدر، إنه تم إخراج التلميذتين من قاعة الامتحان ومنعهما من مواصلة اجتياز بقية الإختبارات.

وأضافت، أن الوحدات الأمنية ألقت القبض على شقيقة إحدى التلميذتين من أجل تورطها في محاولة مساعدتها على إنجاز إمتحان الفلسفة، مؤكدة تتبعها عدليا

وأوضحت في تصريح للديوان أف أم، أن الأخيرة قامت بنشر الامتحان على مواقع التواصل في محاولة لمساعدتها على إنجازه وتسريبه لشقيقتها عبر السماعة.