حالة الطقس لهذا اليوم..

يتواصل الطقس مغيّم جزئيا على كامل البلاد الخميس 9 جوان 2022.

الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 50 إلى 70 كلم/س بالسواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات ثمّ تتقوى تدريجيا بعد الظهر بالسواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية.

البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومتموّج ثمّ مضطرب فمحليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة القصوى في تراجع حيث تتراوح بين 24 و30 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 32 و38 درجة ببقية المناطق وتصل محليا 43 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي.