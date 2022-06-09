فك الارتباط بين إدارة الترجي وراضي الجعايدي

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم الاربعاء، عن حصول اتفاق بين النادي والمدرب راضي الجعايدي، “على إنهاء التعاقد بين الطرفين”.

وأتى فك الارتباط بين الجانبين في أعقاب انسحاب الفريق اليوم من سباق كأس تونس بعد هزيمته بضربات الجزاء أمام نادي هلال مساكن، وأيضا نتيجة تراجع أداء فريق الترجي، على المستوى الوطني، رغم تصدره للبطولة الوطنية، وعلى الصعيد القاري، بعد الانسحاب من سباق رابطة الأبطال، وهي وضعية، حمل الكثيرون من داخل الفريق وخارجه، مسؤوليتها، للمشرف الفني على النادي، راضي الجعايدي.