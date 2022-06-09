توتنهام الإنقليزي يتعاقد رسميا مع الحارس فريزر فورستر قادما من ساوثامبتون

أعلن توتنهام الإنقليزي الأربعاء تعاقده رسميا مع الحارس فريزر فورستر قادما من ساوثامبتون حتى 2024.

وانتهى عقد الحارس مع ساوثامبتون بعد أن خاض معه 134 مباراة وحافظ على شباكه نظيفة 42 مرة منذ انتقاله من سيلتيك الاسكتلندي في 2014.

وقال توتنهام في بيان رسمي “وقع الحارس فورستر على عقد حتى 2024 وسينضم إلى النادي في الأول من جويلية بعد انتهاء عقده مع ساوثامبتون”.

وسيكون فورستر، الذي خاض ست مباريات مع منتخب إنقلترا، الحارس الثاني في توتنهام بعد هوغو لوريس.

واحتل توتنهام المركز الرابع في البطولة بقيادة المدرب أنطونيو كونتي الموسم الماضي ليضمن اللعب في رابطة الأبطال رغم بداية صعبة للموسم.

ويأتي تعاقد الفريق مع فورستر بعد عودة الحارس الايطالي غوليني إلى أتالانتا فور انتهاء اعارته وبالتالي سيكون الحارس البديل للفرنسي هوغو لوريس.