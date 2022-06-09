بلجيكا تطوي صفحة هزيمة هولندا بانتصار ساحق على بولونيا

أحرز البديل لياندرو تروسار هدفين لتطوي بلجيكا صفحة الخسارة الثقيلة من هولندا وتسحق ضيفتها بولونيا 6-1 في مباراة مثيرة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في ملعب الملك بودوان يوم الأربعاء.

وتأخرت بلجيكا، التي تلقت خسارة ثقيلة أمام جارتها هولندا 4-1 يوم الجمعة الماضي، بهدف روبرت ليفاندوفسكي قبل مرور نصف ساعة على البداية، لكنها أدركت التعادل قبل الاستراحة عبر أكسل فيتسل.

وهيمن أصحاب الأرض على الشوط الثاني، وبفضل هدف لكيفن دي بروين وثنائية تروسار وهدفين اخرين عبر لياندر دندونكر ولويس أوبيندا تقدمت بلجيكا للمركز الثاني في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول بعد مبارتين، فيما تحتل بولونيا المركز الثالث.

وستزور بلجيكا منتخب بلاد الغال متذيل الترتيب يوم السبت المقبل بينما ستسافر بولونيا لمواجهة هولندا.

وتستضيف بولونيا، التي تلقت أكبر خسارة في مباراة رسمية منذ 1965، بلجيكا في مباراتهما الثانية يوم الثلاثاء المقبل.