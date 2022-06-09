كاس تونس : النادي البنزرتي يهدد بالانسحاب من المسابقة

هددت الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي بالانسحاب من مسابقة كاس تونس لكرة القدم في صورة عدم تعيين مباراته امام اتحاد بنقردان لحساب الدور ربع النهائي المقررة يوم الثلاثاء المقبل بملعب 15 اكتوبر.

وقال النادي البنزرتي في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “استجابة لطلب الجماهير، فإن الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي تؤكد تمسكها الشديد بإجراء المقابلة بملعب 15 أكتوبر ببنزرت وفي صورة عدم الاستجابة لما ذكر سيتم الانسحاب من مسابقة الكأس”.

واضاف “امام عدم استجابة الجهات المعنية لحق النادي المشروع في خوض لقاء الدور الربع النهائي لكأس تونس بملعب 15 أكتوبر ببنزرت رغم تاهيله من جميع النواحي لاحتضان المقابلة المذكورة واعتماد تقنية “الفار”، وحيث ان عدم خوض النادي لمباراته بملعب 15 أكتوبر ببنزرت يعد هضما وسلبا لحقوقه الرياضية المشروعة، وبناء عليه فإن الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي تدعو جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع النوادي وإعطاء كل ذي حق حقه دون تجاوز أو تعسف بما يضمن حقوق جميع الأطراف في كنف القانون”.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت عن تعيين المقابلة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الخامسة مساء حتى يتسنى الاعتماد على تقنية الفار الذي سيتم تعميمه على جميع مقابلات الدور ربع النهائي.

يذكر ان النادي البنزرتي ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي لكاس تونس بفوزه على نادي حمام الانف بثلاثية نظيفة بينما ترشح اتحاد بنقردان على حساب امل حفوز 3-1

ر-امين