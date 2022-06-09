سليانة: هيئة إدارية جهوية لمناقشة الوضع الجهوي والإعداد للإضراب العام

عقد الإتحاد الجهوي للشغل بولاية سليانة، اليوم الخميس، هيئة إدارية جهوية بمقر الإتحاد، تم خلالها التطرق إلى الوضع الجهوي والإعداد للإضراب العام الذي سيشمل القطاع العام يوم 16 جوان الجاري

وذكر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل أحمد الشافعي في تصريح ل”وات” أن من بين الملفات الحارقة على المستوى الجهوي هي الأراضي الدولية وملف النقل بكل فروعه بما في ذلك الشركة الجهوية للنقل، مبينا أن الوكالة الفنية للنقل البري في حاجة اليوم إلى إعادة تهيئة وإلى صيانة الخط الحديدي رقم 6 وهو مطلب ملح لأبناء الجهة منذ سنوات متتالية، اكد ضرورة ربط الجهة بالولايات المجاورة وبمعتمدياتها.

وأشار إلى أن الهيئة الإدارية ستليها ندوة إطارات موسعة لتضم الهياكل النقابية عموما في ولاية سليانة اي أعضاء الفروع الجامعية وأعضاء النقابات الأساسية وأعضاء الإتحادات المحلية لمناقشة الوضع العام وضبط خطط الضغط من أجل مؤشرات إيجابية لمصلحة التونسيين عامة وأبناء الجهة خاصة، وفق قوله

يذكر أن الإتحاد العام التونسي للشغل دعا إلى إضراب عام بالمنشآت والمؤسسات العمومية كامل يوم الخميس 16 جوان الجاري، على خلفية جملة من المطالب من بينها سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة والدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تقضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 202 – 2022 – 2023.