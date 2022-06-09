201 حالة غش في اليوم الثاني لامتحانات البكالوريا..#خبر_عاجل

سجلت مصالح وزارة التربية لسير الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا، دورة 2022، الخميس، 201 حالة غشّ خلال اليوم الثاني من الدورة التي انطلقت يوم 8 جوان الجاري، لترتفع بذلك حالات الغش، إلى 279 حالة.

و تمّ وفق بلاغ لوزارة التربية القبض على عدد من الضالعين في شبكات إجرامية متورّطة في حالات الغشّ الإلكتروني، وفق ذات البلاغ.

وكانت الوزارة سجلت أمس الأربعاء مع انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 78 حالة غشّ، مؤكدة حسب نص البلاغ، جاهزيّة مختلف مصالحها وتجنّدها بالتّنسيق مع الهياكل الأمنيّة والمعنيّة لحماية الامتحانات الوطنية وتحصينها من شتى مظاهر الغشّ.