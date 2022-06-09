“توننداكس” ينهي حصة الخميس على شبه استقرار مرتفعا بنسبة 05ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، حصة الخميس، على شبه استقرار، مرتفعا بنسبة 05ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 63ر7342، وسط حجم تداول بقيمة 5ر53 مليون دينار، وذلك بفضل تبادل كتلتي اسهم لشركة “ادوية” بقيمة جملية ناهزت 2ر51 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم شركة المغازة العامة قائمة الارتقاعات، بعد ان زاد سعره بنسبة 4ر4 بالمائة، وليقفل على سعر 220ر16 دينار، دون تسجيل اي تبادل.

و تطور سعر سهم الخطوط التونسية بنسبة 4 بالمائة وسعر 520ر0 دينار، في ظل معاملات بقيمة 11 الف دينار.

وتراجع سهم “سالكوم” بنسبة 4ر4 بالمائة وسعر 380ر4 دينار، وسط مبادلات بقيمة 52 الف دينار، تبعه سهم الشركة التونسية لاسواق الجملة الذي تقهقر بدوره بنسبة 1ر3 بالمائة وسعر 030ر5دينار، وسط حجم تداول بقيمة 42 الف دينار.

وظفر سهم “ادوية” بنصيب الاسد خلال الحصة، ليستحوذ على مبادلات بقيمة 2ر51 مليون دينار، وذلك بفضل تبادل كتلتي اسهم منهيا الحصة على سعر 980ر4 دينار.