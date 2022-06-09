نبيل معلول مدربا جديدا للترجي الرياضي

قررت الهيئة المديرة للترجي الرياضي تعيين نبيل معلول مدربا جديدا لاكابر الفريق الاول لكرة القدم وفق ما اعلنت عنه مساء اليوم الخميس الصفحة الرسمية لفريق الاصفر والاحمر على شبكة التواصل الاجتماعي.

وكان الترجي الرياضي قد اعلن مساء امس انه تم الانفصال بالتراضي مع المدرب راضي الجعايدي اثر هزيمة الفريق امام هلال مساكن وانسحابه من الدور ثمن النهائي لكاس تونس. .

وسبق لنبيل معلول الاشراف على الدكة الفنية للترجي الرياضي في مواسم 2011 و2012 و2013 واحرز معه كاس رابطة ابطال افريقيا نسخة 2011.