كاس تونس (نسخة فرحات حشاد): برنامج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم موسم 2021-2022 نسخة فرحات حشاد التي ستدور ايام الاحد 12 والاثنين 13 والثلاثاء 14 والاربعاء 15 جوان الجاري على النحو الاتي :
الاحد 12 جوان 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س17 و30 دق)
النادي الافريقي – هلال الشابة
الاثنين 13 جوان 2022
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س16)
مستقبل الرجيش – النادي الصفاقسي
الثلاثاء 14 جوان 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س17)
النادي البنزرتي – اتحاد بن قردان
الاربعاء 15 جوان 2022
ملعب اولمبي سوسة (س16)
هلال مساكن – مستقبل المرسى