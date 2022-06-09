كاس تونس (نسخة فرحات حشاد): برنامج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم موسم 2021-2022 نسخة فرحات حشاد التي ستدور ايام الاحد 12 والاثنين 13 والثلاثاء 14 والاربعاء 15 جوان الجاري على النحو الاتي :

الاحد 12 جوان 2022

ملعب حمادي العقربي برادس (س17 و30 دق)

النادي الافريقي – هلال الشابة

الاثنين 13 جوان 2022

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س16)

مستقبل الرجيش – النادي الصفاقسي

الثلاثاء 14 جوان 2022

ملعب حمادي العقربي برادس (س17)

النادي البنزرتي – اتحاد بن قردان

الاربعاء 15 جوان 2022

ملعب اولمبي سوسة (س16)

هلال مساكن – مستقبل المرسى