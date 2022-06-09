يتواصل مع جند الخلافة: الاطاحة بعنصر يوفر المؤونة للعناصر الإرهابية في جبل السلوم بمقابل..

أمكن للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني وبإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مؤخرا، بعد توفر معلومات مؤكدة من إيقاف عنصر دعم واسناد للعناصر الإرهابية المتمركزة بجبل “السلوم” بالقصرين يتواصل مع أحد قيادات ما يسمى بـ “أجناد الخلافة” الموالية لتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى تمكينه من المؤونة والمواد الغذائية بمقابل مالي.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أنه بإحالة المعني على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.