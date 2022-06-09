مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية

أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء، الذي صادق على أربعة (4) مشاريع مراسيم رئاسية وعلى 28 أمرا رئاسيا.

وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، تتمثل مشاريع المراسيم الرئاسية الأربعة، في:

مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ”جبل الدولاب”

مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ”قرمدة”

مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا – البرنامج الإطاري للبحث والتجديد، الموقع بتونس في 29 مارس 2022.

مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة في 26 جانفي 2022.

أما مشاريع الأوامر الرئاسية ال28 المصادق عليها، فهي:

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط نظام تأجير المتعاملين مع مؤسّسة الأرشيف الوطني بصفة عرضية.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإتمام الأمر الحكومي عدد 344 لسنة 2017 المؤرخ في 01 مارس 2017 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة العدل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتغيير تسمية مؤسّستين عموميتين ذات صبغة إدارية خاضعتين لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لقطعتي أرض غير مسجلتين كائنتين بمعتمدية تطاوين الشمالية من ولاية تطاوين لازمتين لإنجاز القسط الثاني من المنطقة الصناعية بالخبطة.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي فوسانة والقصرين الجنوبية من ولاية القصرين.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي منزل بوزيان وسيدي بوزيد الغربية من ولاية سيدي بوزيد.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات سيدي الهاني والنفيضة والزاوية القصيبة الثريات من ولاية سوسة.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالداغر من معتمدية سيدي بوزيد الغربية بولاية سيدي بوزيد.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالقصيرة من معتمدية سوق الجديد بولاية سيدي بوزيد.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالمبروكة من معتمدية المكناسي بولاية سيدي بوزيد.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالزرارقية من معتمدية السبالة بولاية سيدي بوزيد.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1118 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 والمتعلق بضبط مهمة ومشمولات المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال الأدوية وكذلك تنظيمه الإداري والمالي وقواعد تسييره.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام “أمد”.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وطرق تسييرها.

مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 01 مارس 2017 المتعلق بضبط شروط مباشرة الوظائف لرجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم والمراقبة المتعلقة بها.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية المعقولة من ولاية باجة.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة أشغال إنجاز قنطرة بنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 627 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز منشآت فنيّة على الطريق الحزامية كلم 4 وتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 628 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة وإنجاز محوّل الطريق الشعاعية رقم 2 والطريق الوطنية رقم 9 وتهيئة الطريق الشعاعية رقم 4 بين الطريق الشعاعية إيكس والطريق الشعاعية رقم 20 بما فيها محوّل بين الطريق الشعاعية رقم 4 والطريق الشعاعية رقم 20 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال الطريق الجهوية رقم 27 بين مدينتي نابل وقليبية مع طريقين حزاميتين لمدينتي قربة ومنزل تميم وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1151 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإخراج قطع أرض كائنة بجرجيس من ولاية مدنين من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص وبملك الدولة العمومي للطرقات وبالملك العام البلدي.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتغيير صبغة قطعة أرض كائنة ببلدية قابس من ولاية قابس من منطقة خضراء مجهزة إلى محطة لتحلية ماء البحر.

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت (معتمديتا ماطر وبنزرت الجنوبية).

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للمؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافيّة والفنيّة.