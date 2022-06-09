وزير الشباب والرياضة: ملعب الشاذلي زويتن سيكون جاهزا مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 

أكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش مساء اليوم الخميس ان ملعب الشاذلي زويتن سيكون جاهزا مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد لاحتضان كل المباريات الرياضية بحضور الجماهير.

واوضح دقيش خلال زيارته الميدانية التي اداها الى ملعب الشاذلي زويتن مرفوقا بالخصوص برئيسة بلدية تونس شيخة المدينة سعاد عبد الرحيم والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بتونس توفيق بالشيخ، حرص الوزارة على المحافظة على هذه المنشأة الرياضية وذلك بالتنسيق مع كل الأطراف المتداخلة باعتبار ما تتمتع به من رمزية تاريخية.

وكان وزير الشباب والرياضة اطلع بالمناسبة على وضعية الملعب بمختلف مكوناته كما عاين اهم الاشغال المبرمجة لاعادة تهيئته والمتمثلة في إعادة تهيئة حجرات الملابس وتهيئة ملعب فرعي ثان بالعشب الاصطناعي وتغيير العشب الاصطناعي بالملعب الفرعي القديم. كما ستشهد الاشغال تعلية السياج الواقي خلف المدارج المكشوفة وحماية ممر اللاعبين وتغيير جزء من الكراسي بالمدارج المغطاة واصلاه المقاعد بالمدارج المكشوفة واصلاح الهيكل الحديدي الحامل لسقف المدارج المغطاة فضلا عن تجديد شبكة التسخين والحماية من الحرائق.