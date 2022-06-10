عاجل: مركز الدراسات القانونية والقضائية يكشف حقيقة تقاضي زوجة الرئيس راتب دون مباشرة عملها..

نفى مركز الدراسات القانونية والقضائية ما تم تداوله بخصوص حصول القاضية إشراف شبيل، حرم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد على راتب دون آداء عملها.

وقال في بيان له ، إن “جميع القضاة ينجزون أعمالهم القضائية داخل حرم مركز الدراسات القانونية والقضائية وكذلك خارجه دون التقيّد بضابط الدوام الإداري مثلهم كمثل بقية القضاة داخل المحاكم”.

وأضاف أن “الإدارة العامة للمركز هي الساهرة على حسن سيره وأن القضاة منضبطون في القيام بواجباتهم المهنية بمن فيهم اشراف شبيل التي لا تتمتع بأي معاملة خاصة تجاه واجباتها المهنية”.

كما أكد حرصها على “انجاز عملها في كل المواقيت المحددة مع فريق العمل الذي تعمل ضمنه وهي متواجدة في جميع جلسات العمل المقررة لكل أسبوع” .

و دعا المركز إلى ضرورة التحرّي قبل بث الإدعاءات التي توحي بأن من صرّح بها لا علم له بطبيعة عمل القضاة داخل المركز”.

ويذكر ان سامية عبو كانت قد ادعت في تصريحات اعلامية ان إشراف شبيل، حرم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد تتحصل على راتب دون آداء عملها.