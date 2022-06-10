أمين عام إتحاد طلبة تونس: مقترحات الاتحاد لقيت التفاعل الايجابي من وزارة التعليم العالي

أفاد الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس حسام بوجرة اليوم الجمعة، أن جملة المقترحات التي قدمها الاتحاد أمس الخميس خلال جلسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على غرار الترفيع في عدد التسجيلات لطلبة الاجازة وتحديد طريقة الارتقاء وتشريك مؤطري الماجستير من مؤسسات تعليمية أخرى الى جانب إلغاء العدد الإقصائي لقيت التفاعل الايجابي من قبل وزارة التعليم العالي.

وأضاف حسام بوجرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن الاتحاد بعد اطلاعه على نص مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بالشهادة الوطنية للإجازة، الذي صادق عليه أمس مجلس الوزراء، سيقرر مكتبه التنفيذي مدى قبوله للمشروع ومراعاته لمقترحات الاتحاد.

وأشار الى أن مشروع الأمر الرئاسي يرمي الى توحيد الاجازات التطبيقية والأساسية بنظام أمد لافتا الى أن توحيد الاجازات كان من بين الإجراءات المدرجة في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك ابتداء من السنة الجامعية 2019 – 2020.

والهدف من إحداث هذه الشهادة التي تجمع بين نقاط قوّة الإجازة الأساسية والإجازة التطبيقية عبر الموازنة بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي هو تيسير عملية التوجيه الجامعي للطالب عبر توفير عروض تكوين أكثر وضوحا ومقروئية تمكّنه من حسن اختيار مسلك التكوين الأقرب له وتعزّز حظوظه في النجاح فضلا عن تعزيز حظوظه في مواصلة دراسته في الشهادة الوطنية للماجستير (البحث أو المهني) بعد إلغاء التفرقة بين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة.

وبيّن بوجرة أن من بين المقترحات الأخرى الترفيع في عدد السنوات لإجتياز إختبار إعادة التوجيه واعتماد الإسعاف من الدورة الرئيسية الى جانب تطوير الحياة الجامعية داخل المؤسسات الجامعية والمبيتات وتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية وتسريع الحصول على شهائد التخرج حتى يتسنى للراغبين في الدراسة بالخارج اتمام ملفاتهم.

يذكر أن الاتحاد العام لطلبة تونس كان قد قرر تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الجمعة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول جملة من المطالب على رأسها القانون الأساسي للإجازة الوطنية وقع التراجع عنها بعد عقد جلسة مع ممثلي وزارة التعليم العالي.