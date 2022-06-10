قبلي: عملة شركة البستنة ينفذون وقفة احتجاجية امام مقر الولاية تزامنا مع تسلم الوالي الجديد لمهامه

نظم اعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة، صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية قبلي تزامنا مع استلام والي الجهة الجديد محمد الطيب الخليفي لمهامه على راس الولاية

واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لشركة البستنة الهادي لحمر ان تحركهم الاحتجاجي ياتى بعد اكثر من شهرين من التوقف عن الاحتجاجات بمحيط الولاية، ويعود اليوم تزامنا مع تنصيب الوالي الجديد للجهة، لتقديم رسالة واضحة للسلط الجهوية تؤكد على ضرورة ان يكون ملف شركة البستنة من اولى الملفات التي يتم الاشتغال عليها

واكد ضرورة انصاف العملة الذين لم يتلقوا اجورهم منذ ثلاثة اشهر، ويصنف الشركة، ويحدد سلطة الاشراف عليها، ويمكنها من تنفيذ برنامجها الوظيفي الذي يضمن ديمومتها شانها شان الشركات المماثلة بعدد من الولايات

واعتبر ان نجاح الوالي الجديد في اداء مهامه على راس الولاية يظل رهين نجاحه في معالجة الملفات الحارقة للجهة ومن اهمها ملف شركة البستنة، على حد قوله، واكد انه حان الوقت لفتح الملف ومعالجته بصورة جذرية “تقطع مع سياسات التسويف والمماطلة” التي تم التعاطي بها سابقا مع هذا الملف سواء على الصعيد الجهوي او المركزي، وفق تعبيره.