OPPO تعزّز موقعها في تونس وتقدّم ابتكارات وتجارب جديدة للمستخدمين مع الهاتف الذكيّ Reno7

طوّرت OPPO، العلامة الدوليّة الرّائدة في صناعة الهواتف الذكيّة والأجهزة المتّصلة، مكانتها وأنشطتها في تونس خلال السّنوات الأخيرة، في إطار استراتيجيّة التوسّع على أسواق منطقة الشّرق الأوسط وإفريقيا.

وبرزت حركيّة OPPO بشكل خاصّ من خلال إطلاق العديد من الهواتف الذكيّة المبتكرة في تونس التي تعتمد أحدث التكنولوجيات إلى جانب الاكسسوارات كالسّماعات اللاسلكيّة والأجهزة المتّصلة الأخرى كالسّاعات الذكيّة… وقامت العلامة بتطوير شبكة تجاريّة كبرى في جميع المدن، تضمّ مئات المتاجر والموزّعين المعتمدين. كما تتعاون OPPO أيضا مع أبرز مشغّلي الاتّصالات في تونس التي تروّج منتوجاتها الرئيسيّة في وكالاتها وعلى المنصّات الالكترونيّة، مع تقديم عروض استثنائيّة وهدايا ومزايا خاصّة.

لدى المستخدمين الشّباب OPPO Reno 7نجاح بارز لهاتف

تمّ في تونس إطلاق أحدث هاتف ذكيّ OPPO Reno7 في نهاية ماي 2022 الذي يتميّز بتصميمه الجذّاب ومتانته وتقنياته المتطوّرة. وقد لقي الهاتف ترحيبا كبيرا من قبل المستخدمين التّونسيّين الشّباب وعشّاق تكنولوجيا التّصوير الذين يتطلعون لأجهزة مبتكرة ذات تصميم مميّز معزّزة بتقنيات الذّكاء الاصطناعي والتّشغيل الفائق والشّحن السّريع.

وتقدّم سلسلة Reno من OPPO كلّ سنة جيلا جديدا من هذه الهواتف الذكيّة مع تحسين في الأداء وادماج لآخر الابتكارات التكنولوجيّة، وذلك لتقديم تجربة مستخدم متطوّرة ورائدة تعكس احتياجات وتطلعات الشّباب.

فمع هاتف Reno7، جلبت OPPO أحدث أساليب وتقنيات التّصميم للمستخدمين بإدماج الألياف الزّجاجية والجلد المطوّرة ذاتيّا مع تحسينات OPPO Glow، بالإضافة إلى تصميم مجموعة من كاميرات استثنائيّة وفائقة الدقّة خاصّة في تصوير الوضعيّات الخاصّة والسّلفي. ويتميز الهاتف أيضا بهيكل رفيع وخفيف الوزن وميزات مفيدة أخرى لتوفير مستوى جيّد من سهولة الاستخدام. فهو جهاز ذكيّ معزّز بخوارزميات الذكاء الاصطناعي ومصمّم للمستخدمين الشّباب للتعبير عن عالمهم بطريقتهم الخاصة.

تصميم من الألياف الزجاجية والجلد المطوّر ذاتيا مع ألوان استثنائيّة

هاتف Reno7 الجديد مدعّم بمستشعر الصّور الشّخصية IMX709 فائق الدقّة الّذي تمّ تطويره بالاشتراك مع Sony إلى جانب عدسة دقيقة Microlensوتأثيرات Bokeh Flare من نوع DSLR في التّصوير الفوتوغرافيّ للصّور الشّخصيّة وهو يوفّر أداء غير مسبوق في هذا المجال.

وبفضل العديد من التّحسينات على الأجهزة والبرمجيّات، بما في ذلك نظام ColorOS 12 وبطاريّة متينة تدوم طويلا بقوّة 4500 مللي أمبير في السّاعة وتقنية الشّحن السّريع SUPERVOOC بقوة 33 واط، يعد OPPO Reno7 بتجربة مستخدم يوميّة سلسة وآمنة. هذا إلى جانب التّصميم النّحيف والأنيق.

يزن الهاتف حوالي 175 جراما بسمك 7.54 ملم أو و7.49 ملم حسب النوع. كما توفّر شاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة مع معدّل تحديث 90 هرتز رؤية سلسة ومريحة، حسب مواصفات الشّاشة والفيديوهات ذات الجودة العالية لدى Amazon HDR و YouTube HD.

يتوفّر هذا الهاتف Reno7 بلونين: برتقالي وأسود كونيّ بسعر 1499 دينارا تونسيّا. وكانت OPPO قد أطلقت في تونس حملة ترويجيّة كبرى شارك فيها نجوم تونسيّون كسفراء للعلامة مثل مريم بوقديدة وياسين بن قمرة.

لمحة عن OPPO

OPPO هي علامة عالميّة رائدة للأجهزة الذكية. بدأت OPPO بالسعي الدؤوب نحو التوازن المثالي بين الرضاء الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة منذ إطلاقها لهاتفها الذكي الأول – “Smiley Face” – عام 2008. توفّر OPPO اليوم نطاقًا واسعًا من الأجهزة الذكية التي تقودها سلسلة Reno وFind، ونظام تشغيل ColorOS وخدمات الانترنيت مثل OPPO Cloud و OPPO+ وتعمل OPPO في أكثر من 40 دولة ومنطقة، مع 6 منشآت بحث و4 مراكز بحث وتطوير حول العالم ومركز تصميم دولي في لندن. يعمل موظفو OPPO الذين يصل عددهم إلى الأكثر من 40.000 على ابتكار حياة أفضل لمستهلكيها حول العالم.