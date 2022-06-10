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فتاة الـ17 سنة تنتحل صفة قاضية..وهذه التفاصيل..

2022/06/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2 لأعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني بالاحتفاظ بفتاة قاصر من أجل شبهة انتحال صفة قاضية.

وتفيد أطوار الواقعة بأنّ أحد القضاة المباشرين بالمحكمة الإبتدائية تونس 2 اشتبه في أمر فتاة ترتدي الزيّ القضائي ببهو مقر المحكمة فالتحق بها واستفسرها عن المحكمة التي تباشر بها عملها، فأجابته بأنّها تباشر بمحكمة بن عروس وبدت عليها علامات الإرتباك قبل أن تلوذ بالفرار وتستقلّ سيارة أجرة، سرعان ما تمّ تدوين ترقيمها الآلي وإعلام السلطات الأمنية بها ومن ثمّ إيقافها وسط الزهروني.

واعترفت الفتاة البالغة من العمر 17 عاما بأنّها تسوّغت الزيّ القضائي من محلّ بساحة برشلونة وأنّها كانت تعتزم ارتداءه لحضور حفل تخرّج إحدى صديقاتها.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بها على ذمة البحث وفق موزاييك.

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