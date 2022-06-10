ابنتهما تجتاز البكالوريا: زوج يقتل زوجته طعنا بالسكين..#خبر_عاجل

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2022/06/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

لقيت منذ قليل إمرأة في العقد الخامس من العمر في ولاية القيروان حتفها بعد تلقيها 6 طعنات قاتلة بسكين على مستوى كامل جسمها من قبل زوجها.

ووفق ما اوردته اذاعة شمس أف أم فان الأسباب مازالت مجهولة رغم أن الجاني سلم نفسه إلى السلط الأمنية التي باشرت الأبحاث معه لمعرفة دوافع هذه الجريمة التي خلفت حالة من الصدمة في صفوف العائلة وجيرانها.

وقد تجمع عدد من أفراد عائلتها وجيرانها أمام المستشفى المحلي بحفوز أن تم نقل الجثة وسط حالة من الغضب والاحتقان.

يشار إلى أن الابنة الكبرى للضحية تجتاز امتحان الباكالوريا.

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