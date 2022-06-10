وزارة التربية ترفع 24 قضيّة ضدّ الضّالعين في شبكات إجراميّة متورّطة في عمليات الغشّ الإلكتروني

سجلت وزارة التربية منذ انطلاق الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا هذه السنة، 24 قضيّة ضدّ الضّالعين في شبكات إجراميّة متورّطة في عمليات الغشّ الإلكتروني، حسب ما جاء في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة.

ورصدت الوزارة حسب الإحصائيات الأولية لليوم الثالث من امتحان البكالوريا- دورة 2022، 233 حالة غشّ.

كما تمّ تحديد هويّة المترشّحين المتورّطين في نشر مقاطع من المواضيع على منصات التواصل الاجتماعي وإيقافهم فوريا عن مواصلة الامتحان، واتّخاذ بقيّة الإجراءات القانونية في شأنهم.

وتواصل الوزارة حماية للامتحانات الوطنية ولضمان مصداقيّتها، بالتّنسيق مع الهياكل الأمنيّة المعنيّة، تكثيف الجهود واعتماد كافة التّدابير والسّبل القانونية المتاحة للتصدّي لشتّى مظاهر الغشّ، وفق ذات البلاغ.