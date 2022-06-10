باكالوريا: تسجيل حالة غش باستعمال سماعات الكترونية هي الثالثة من نوعها لتلميذات ببن قردان

سجلت اليوم الجمعة، حالة غش في مناظرة البكالوريا بولاية مدنين، من خلال التفطن إلى تلميذة بأحد المعاهد العمومية ببن قردان تحمل سماعات الكترونية (كيت) في اختبار مادة الفرنسية، لتكون هذه الحالة، حالة الغش الثالثة من نوعها بالولاية باستعمال سماعات الكترونية، منذ انطلاق اختبارات امتحان الباكالوريا، وفق المندوب الجهوي للتربية، محرز نجيب بن حميدة.

وارتفعت بذلك محاولات الغش خلال الأيام الثلاثة الأولى من هذا الامتحان الوطني بولاية مدنين، إلى 5، منها 3 عمليات غش ببن قردان، باستعمال سماعات الكترونية، وتم فتح بحث أمني في شانها للنظر في إمكانية ارتباطها بشبكات في الغرض، وإيقافهن عن إجراء الاختبارات، ومحاولتان اثنتان لتلميذين حملا هاتفهما الجوال، ستنظر لجنة وطنية فيما إذا ثمة حالة غش من عدمه، وبذلك يواصلان اجراء اختباراتهما إلى حين صدور قرار اللجنة، وفق المندوب.

من جهة أخرى، ارتفع عدد الغيابات في صفوف التلاميذ المترشحين للامتحان إلى 158 غيابا، بتسجيل 4 غيابات جديدة اليوم. وتمثل غيابات المترشحين بصفة فردية ومن التعليم الخاص، النسبة الأكبر مكن مجموع الغيابات مقارنة بالمترشحين من مؤسسات التعليم العمومي التي بلغت 32 غيابا.

وقال المندوب إن الأيام الثلاثة الاولى من اختبارات الباكالوريا بولاية مدنين تواصلت في ظروف طيبة دون غيابات للمراقبين أو تأخير للتلاميذ، مع تجند كل الأطراف لتوفير أفضل الظروف للمترشحين الذين يقدر عددهم دون اعتبار الغيابات ب4834 مترشحا يتوزعون على 30 مركزا كتابيا، ويتولى مراقبتهم 2200 مراقب.