بورصة تونس تنهي حصة الجمعة على ارتفاع طفيف بنسبة 09ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، حصة الجمعة، على ارتفاع طفيف بنسبة 09ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 28ر7349، وسط حجم تداول بقيمة 10 مليون دينار، وذلك بفضل تبادل كتلة لسهم الاتحاد الدولي للبنوك بقيمة 7ر8 مليون دينار، حسب معطيات لشركة الوساطة بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وعاد افضل اداء خلال الحصة الى سهم شركة الهواء السائل “آرليكيد تونس”، بعد ان زاد سعره بنسبة 5ر4 بالمائة بقيمة 160ر94 دينار، في ظل تبادل بقيمة 19 الف دينار.

وتطور سعر سهم الصناعات الكيميائية للفليور بنسبة 4ر2 بالمائة ليبلغ 180ر85 دينار مع تسجيل معاملات ضعيفة بقيمة 6 الاف دينار.

وصنف سهم شركة “مونوبري” ضمن الاسهم الاسوء اداء خلال الحصة، ليقفل على تراجع بنسبة 5ر5 بالمائة وسعر 5 دنانير، وسط مبادلات بقيمة 48 الف دينار، تبعه سهم البطارية التونسية “اسد” الذي تقهقر بدوره بنسبة 4ر2 بالمائة وسعر 230ر1، وسط حجم تداول بقيمة 13 الف دينار.

وظفر سهم الاتحاد الدولي للبنوك بنصيب الاسد خلال الحصة، بفضل تبادل كتلة، ولينهي الحصة متراجعا بنسبة 1 بالمائة وسعر 120ر14 دينار.