القبض على معلم مباشر تولى إرسال إجابة إختيار الباكالوريا لتلميذة..#خبر_عاجل

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين، أمس الجمعة، من القبض على معلم إبتدائي مباشر تولى إرسال إجابة احدى إختبارات الباكالوريا في دورتها الرئيسية لتلميذة بالولاية عبر هاتفها الجوال، وفق مصدر أمني بالجهة.

وأوضح ذات المصدر في تصريح ل (وات) أن هذه العملية تمت إثر توفر معلومات بشأن استعمال تلميذة لهاتفها الجوال داخل قاعة الامتحان بأحد مراكز الاختبارات بالجهة، فتم إجراء عمليات فنية من قبل فرقة الابحاث اين تبين وأن معلم ابتدائي مباشر يتولى ارسال إجابة الإختبار للتلميذة، فتم نصب كمين له و القبض عليه، وقد اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمعلم ومباشرة الأبحاث الضرورية في شأنه.

وكانت فرقة الابحاث والتفتيش بالقصرين قد فككت في اليوم الأول والثاني من مناظرة البكالوريا وفاقين إثنين قصد الغش في الامتحانات، يتكون الأول من تلميذين وقيم بإحدى معاهد الجهة وشخص آخر يتولى إملاء إجابات الامتحانات بالهاتف على المترشحين مقابل مبالغ مالية تترواح بين 150 و300 دينار للامتحان الواحد، ويتراس الوفاق الثاني شخص متواجد بدولة أوروبية وأخر بولاية نابل وحجز مبلغ مالي قيمته 14 الف دينار تلقاها المعني من حوالي 17 مترشحا للباكالوريا عبر حوالات بريدية، وتترواح قيمة الحوالة بين 700 والف دينار مقابل تسريب الامتحانات واجاباتهم.