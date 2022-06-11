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غدا..جلسة ثالثة للحوار الوطني..

2022/06/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قرر المشرفون على جلسات الحوار الوطني عقد جلسة ثالثة غدا الاحد 12 جوان الجاري.

ونقلت اذاعة موزاييك نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان جلسات الحوار الوطني ستلتئم بداية من الاسبوع الجاري بشكل دوري كل سب واحد اسبوعيا.

ورجحت امكانية اضافة ايام اخرى يتم خلالها عقد جلسات في اطار الحوار الوطني بهدف تسريع التوصل الى صياغة الدستور في اجاله المقترحة واحالة مسودته الاولية الى رئيس الجمهورية في العشرين من الشهر الجاري حتى يصدر بالرائد الرسمي في الثلاثين من جوان الجاري وفق ما نص عليه المرسوم المتعلق بأحداث هيئة وطنية من اجل جمهورية جديدة.

وللاشارة فإن الجلسة الثانية للحوار الوطني لم تشهد تغييرات تذكر في تركيبتها مقارنة بقائمة الحضور خلال الجلسة الاولى باستثناء حضور ممثل عن حزب الحركة الوسطية التقدمية وطارق الشريف رئيس منظمة كوناكت التي شاركت الاسبوع الماضية بممثل آخر.

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