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كاس تونس – حكام مقابلات الدور ربع النهائي

2022/06/11 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم المقررة ايام 12 و13 و14 و15 جوان الجاري :

الاحد 12 جوان 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس (س 17)
النادي الافريقي – هلال الشابة مجدي بالحاج علي
حكم الفار – نصر الله الجوادي

الاثنين 13 جوان 2022
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16)
مستقبل الرجيش – النادي الصفاقسي صادق السالمي
حكم الفار – نعيم حسني

الثلاثاء 14 جوان 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس (س 17)
النادي البنزرتي – اتحاد بنقردان امير لوصيف
حكم الفار – اسامة بن اسحاق

الاربعاء 15 جوان 2022
في الملعب الاولمبي بسوسة ( س 16)
هلال مساكن – مستقبل المرسى اسامة رزق الله
حكم الفار – ايمن النصري

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