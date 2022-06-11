كاس تونس – حكام مقابلات الدور ربع النهائي

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم المقررة ايام 12 و13 و14 و15 جوان الجاري :

الاحد 12 جوان 2022

في ملعب حمادي العقربي برادس (س 17)

النادي الافريقي – هلال الشابة مجدي بالحاج علي

حكم الفار – نصر الله الجوادي

الاثنين 13 جوان 2022

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16)

مستقبل الرجيش – النادي الصفاقسي صادق السالمي

حكم الفار – نعيم حسني

الثلاثاء 14 جوان 2022

في ملعب حمادي العقربي برادس (س 17)

النادي البنزرتي – اتحاد بنقردان امير لوصيف

حكم الفار – اسامة بن اسحاق

الاربعاء 15 جوان 2022

في الملعب الاولمبي بسوسة ( س 16)

هلال مساكن – مستقبل المرسى اسامة رزق الله

حكم الفار – ايمن النصري