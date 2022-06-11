كاس تونس – حكام مقابلات الدور ربع النهائي

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم المقررة ايام 12 و13 و14 و15 جوان الجاري :
الاحد 12 جوان 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس (س 17)
النادي الافريقي – هلال الشابة مجدي بالحاج علي
حكم الفار – نصر الله الجوادي
الاثنين 13 جوان 2022
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16)
مستقبل الرجيش – النادي الصفاقسي صادق السالمي
حكم الفار – نعيم حسني
الثلاثاء 14 جوان 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس (س 17)
النادي البنزرتي – اتحاد بنقردان امير لوصيف
حكم الفار – اسامة بن اسحاق
الاربعاء 15 جوان 2022
في الملعب الاولمبي بسوسة ( س 16)
هلال مساكن – مستقبل المرسى اسامة رزق الله
حكم الفار – ايمن النصري