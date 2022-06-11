القيروان: رصد 34 حالة غش خلال الثلاث ايام الأولى من امتحان الباكالوربا

تم رصد 34 حالة غش خلال الثلاث ايام الأولى من امتحان الباكالوريا بمختلف مراكز الاختبار بولاية القيروان، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي (وات).

وأضاف الخالدي ان هذه العمليات تمت بواسطة استعمال وسائل تواصل حديثة منها السماعات وبطاقة vip وما يعرف ب “الحمصات” التي يضعها التلميذ بنفسه داخل الاذن او يتم زرعها عن طريق طبيب، واشار الى انه تم منع المتورطين فورا من مواصلة اجتياز الامتحان وإرسال المحجوز إلى مركز التجميع واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما افاد بأنه تم كذلك تسجيل محاولات غش تتمثل في التفطن إلى وجود هواتف جوالة قبل انطلاق الامتحان او مبادرة اصحابها باعلام المراقبين بنسيانها قبل أن يجتازوا الاختبارات، واضاف انه تم حجز الهواتف وتدوين ذلك في محضر مع تمكين اصحابها من مواصلة اجتياز الامتحان

يشار إلى أن عدد المترشحين لاجتياز الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بولاية القيروان بلغ 6604 مترشحين ب 30 مركز اختبار.