الرابطة المحترفة الاولى – تعيين مقابلات الجولة الثامنة لمجموعة التتويج

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت ان مقابلات الجولة الثامنة لمجموعة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى ستقام نهاية الاسبوع القادم حسب البرنامح التالي:

السبت 18 جوان

ملعب مصطفى بن جنات – س 17

الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي

الاحد 19 جوان

ملعب رادس – س 17

الترجي الرياضي – النادي الافريقي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس – س 17

اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي