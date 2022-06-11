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الرابطة المحترفة الاولى – تعيين مقابلات الجولة الثامنة لمجموعة التتويج

2022/06/11 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت ان مقابلات الجولة الثامنة لمجموعة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى ستقام نهاية الاسبوع القادم حسب البرنامح التالي:
السبت 18 جوان
ملعب مصطفى بن جنات – س 17
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي
الاحد 19 جوان
ملعب رادس – س 17
الترجي الرياضي – النادي الافريقي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس – س 17
اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي

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