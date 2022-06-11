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ارتفاع العجز التجاري لتونس الى 9929 مليون دينار موفى ماي 2022

2022/06/11 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

ارتفع العجز التجاري لتونس، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022، الى حوالي 9929,4 مليون دينار (م د) مقابل 5941,1 م د خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية لشهر ماي 2022، السبت.

وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 5,7 نقطة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، اذ بلغت 70,1 بالمائة وفق المعهد الوطني للاحصاء.

وسجلت المبادلات التجارية التونسية خلال الفترة ذاتها تحسنا في الصادرات بنسبة 25,1 بالمائة مقابل 24,7 بالمائة خلال نفس الفترة من 2021. وبلغت قيمة الصادرات 23283,3 م د مقابل 18610,5 م د خلال نفس الفترة من سنة 2021.

كما زادت الواردات بنسبة 35,3 بالمائة مقابل 16,8 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021. وبلغت قيمة الواردات 33212,7م د مقابل 24551,6م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021.

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