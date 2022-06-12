إربد عاصمة الثقافة العربية / وزيرة الشؤون الثقافية : تونس بصدد بناء تاريخ جديد

أكدت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي على أن تونس بصدد بناء تاريخ جديد، مضيفة “نحن نشق طريقنا بكل نخوة واقتدار واعتزاز لنبني تونس جديدة”.

جاء ذلك في مداخلة قدمتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من برنامج احتفالية اربد عاصمة الثقافة العربية 2022، وبحضور عدد من وزراء الثقافة العرب وكوكبة من المثقفين ومُمثلي المجتمع المدني في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت وزيرة الشؤون الثقافية في الإطار نفسه “نحن في بلدنا نضع الثقافة في أولويات اهتمام الحكومة التونسية، ونحن الآن بصدد وضع الخطوط العريضة للإصلاحات الكبرى التي سترافق نشأة الجمهورية الثالثة لتونس”. ووفق بلاغ نشرته الوزارة، ذكّرت الوزيرة بدعم الوزارة للصناعات الثقافية من خلال تثمين المبادرات الفردية للمفكرين والمبدعين من أجل الاستثمار في الإنسان، بما يجعل الصناعات الثقافية محرّكا رئيسيا لتحقيق التنمية الشاملة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، استقبل في مكتبه برئاسة الوزراء صباح اليوم الأحد، رؤساء الوفود العربية المشاركة في فعالية اربد عاصمة الثقافة العربية 2022.