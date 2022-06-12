تصفيات مونديال قطر-2022 : غدا التعرف على المنتخب الرابع لمجموعة تونس من بين منتخبي استراليا والبيرو

يلتقي المنتخب الأسترالي لكرة القدم بنظيره البيروفي, يوم غد الإثنين, بملعب أحمد بن علي بالدوحة, في اللقاء الفاصل (لمنطقتي آسيا وأمريكا الجنوبية) من أجل الظفر ببطاقة التأهل الـ31 إلى نهائيات كأس العالم (قطر-2022).

وينضم الفائز في مواجهة الغد, إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من منتخب فرنسا (حاملة اللقب) والدانمارك و تونس.

بالمقابل تحسم البطاقة الثانية لمونديال قطر, بعد غد الثلاثاء بين نيوزيلندا

(بطلة أوقيانوسيا) وكوستاريكا (رابعة الكونكاكاف-أمريكا الشمالية والوسطى

والكاريبي) على نفس الملعب بالدوحة, وينضم الفائز إلى المجموعة الخامسة مع

إسبانيا وألمانيا واليابان.

ويأمل منتخب البيرو, المصنف 22 عالميا والذي يقوده المدرب الأرجنتيني ريكاردو غاريكا منذ 2015, في الوصول إلى كأس العالم مرة سادسة, بعد حلوله خامسا في التصفيات الأمريكية الجنوبية الموحدة, وهو مرشح على الورق لتخطي أستراليا, نظرا لخبرة لاعبيه الكبيرة, والحالة المثالية التي تسود المنتخب في الآونة

الأخيرة.

وتأهل المنتخب البيروفي إلى الملحق بعدما احتل المركز الخامس في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية بعدما جمع 24 نقطة, وراء البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والإكوادور.

وسجل منتخب البيرو حضوره في النهائيات العالمية في خمس مناسبات سابقة أعوام (1930 و1970 و1978 و1982 و2018), أبرزها في 1970 عندما بلغ ربع النهائي مع نجمه تيوفيلو كوبياس وخسر أمام البرازيل التي أحرزت اللقب 2 -4 .

من جانبه, يسعى منتخب أستراليا, المصنف 42 عالميا, إلى بلوغ النهائيات للمرة السادسة أيضا, علما أنه شارك للمرة الأولى في مونديال 1974 وفي النسخ الأربع الأخيرة،,وبلغ الدور الثاني مرة واحدة في نسخة عام 2006.

ويتميز المنتخب الأسترالي, بالاستقرار الفني مع الحفاظ على مدربه جراهام

أرنولد. ويتمتع المنتخب بصفوف شبه مكتملة مع الغائب الوحيد توم روجيك, ويعول المدرب غراهام أرنولد على خبرة أيدين هيروستيتش, وزميله مارتن بويل في المواقع الأمامية, فضلا عن لاعب الوسط إكسون ايرفاين الذي يجيد لعب الكرات الهوائية.

وسبق للمنتخبين الأسترالي والبيروفي أن التقيا سابقا في الدور الأول من

مونديال روسيا 2018, و فازت البيرو بهدفين نظيفين, قبل أن يودع المنتخبان

المنافسة من الدور الأول في مجموعة تأهل عنها منتخبا فرنسا والدنمارك.

وتمكن المنتخب الأسترالي من تخطي عقبة منتخب الإمارات بصعوبة بهدفين مقابل

هدف الثلاثاء الماضي في الدوحة في ملحق تحديد خامس القارة الآسيوية.

وكان المنتخب الأسترالي قد تأهل إلى الملحق الآسيوي, بعد احتلاله المركز

الثالث في مجموعته ضمن الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة

الثانية برصيد (15) نقطة خلف كل من السعودية (23) واليابان (22).

وخاضت أستراليا الملحق 6 مرات سابقة, كان آخرها في تصفيات 2018 وتجاوزته أمام سوريا في الملحق الآسيوي (1-1 و2 ـ 1 بعد التمديد) ثم العالمي أمام هندوراس (0-0 و3 ـ 1).