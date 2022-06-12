رئيسة اتحاد المرأة تندّد بعدم حصول أكثر من مائة موظفة على أجورهن منذ أكثر من 16 شهرا

لم تحصل أكثر من 100 امرأة مكوّنة على أجورهن منذ 16 شهرا بمراكز التكوين المهني التابعة للمجالس الجهوية بأغلب الولايات، وفق ما أفادت به رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي.

وأوضحت الجربي في تصريح لـ(وات)، اليوم الأحد، ان غالبية المكوّنات في مراكز التكوين المهني التي يديرها الاتحاد الوطني للمرأة لم يتقاضين مرتباتهن منذ أكثر من سنة، مشيرة الى أن المجالس الجهوية التي تتولى تأجيرهن لم تف بالتزاماتها المالية.

وبيّنت، ان الاتحاد يدير هذه المراكز التي تتولى توفير الاحاطة بالمرأة والنهوض بالنساء وإدماجهن في الحياة الاقتصادية، لافتة الى أنه لم يقع تمكين العاملات في هذه المراكز من حقوقهن في الأجور رغم المساعي التي بذلها الاتحاد .

وكشفت المتحدثة ، عن أنها تواصلت مع السلط الجهوية بأكثر من ولاية مثلما اتصلت بالسلط المركزية ممثلة في وزارة الاقتصاد والتخطيط من أجل توفير الاعتمادات المالية لصرف أجور المكوّنات، مشيرة الى انه لم تتلق سوى الوعود تلو الأخرى.

وانتقدت رئيسة الاتحاد، عدم التزام المجالس الجهوية بصرف الأجور لفائدة المكوّنات بمراكز التكوين، معتبرة، أنه كان حريا بالمجالس الجهوية ترسيم النفقات اللازمة في الميزانية السنوية من أجل احترام الحقوق المالية للمنتدبات ضمن مراكز التكوين المهني.

ودقّت الجربي، جرس الانذار ازاء تفاقم تدهور الوضع الاجتماعي والمعيشي لهؤلاء العاملات، ميبنة أن احداهن حاولت الانتحار مؤخرا في حادثة شكلت ردّة فعل عما وصفته ب”حالة النقمة والاستياء” في صفوفهن.