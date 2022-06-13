الكاف: تخريب تجهيزات بئر الفتح بالسرس واضطراب في تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب

تعرضت تجهيزات بئر الفتح العميقة التى تزود مدينة السرس شرق ولاية الكاف بالماء الصالح للشرب، خلال الليلة الماضية الفاصلة امس الاحد واليوم الاثنين الى عمليات تخريب، مما تسبب في توقف البئر وانقطاع واضطراب في تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب، وفق ما جاء في بلاغ لاقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) بالكاف

وجاء في نص البلاغ أن إتلاف التجهيزات تسبب في نقص في التزود بالماء الصالح للشرب بحوالي 800 م3 في اليوم، واشار الى أنه سيتم إعادة تشغيل البئر في اقرب الآجال بعد اصلاح ما طالها من تخريب

وستقوم الشركة، بالنظر إلى خطورة هذه الأعمال التي وصفت ب”الإجرامية” بتتبع كل من سيثبت تورطه فيها وفق الصيغ القانونية الجاري بها العمل في الغرض، و فق ذات النص.

يذكر أنه تم ربط البئر المذكورة بشبكة التوزيع للمياه خلال الأيام القليلة الماضية قبل تخريبها من طرف مجهولين