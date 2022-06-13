قبلي: تنظيم اجتماع نقابي للتحضير لاضراب قطاع الوظيفة العمومية يوم 16 جوان

ذكر الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بقبلي المكلف بالوظيفة العمومية طارق بن بلقاسم ل”وات” ان اجتماع النقابيين بالقطاع العام صباح اليوم الاثنين بدار الاتحاد الجهوي يتنزل في اطار الاعداد للاضراب العام في هذا القطاع يوم الخميس 16 جوان.

واضاف ان هذا الاضراب الذي اقره مجمع القطاع العام في شهر مارس الماضي “يمثل محطة نضالية هامة للدفاع على العمل النقابي في علاقة بالمنشور عدد 20 الذي يمثل مهزلة تمنع التفاوض الحكومي مع الاتحاد العام التونسي للشغل”، على حد تعبيره.

كما اشار الى ان الاضراب يرمي الى الدفاع عن الاتفاقيات المبرمة سابقا بين الطرف النقابي والحكومات المتعاقبة والتي بقيت حبرا على ورق ولا يمكن لاية حكومة جديدة التنصل منها بل يجب العمل على ايجاد حلول عملية لتطبيقها في ظل حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد، واوضح ان مجمع القطاع العام “لا يرفع طلبات جديدة بل يطالب فقط بتفعيل الاتفاقات السابقة” .