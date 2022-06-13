قفصة: 130 حاجا وحاجة استكملوا إجراءات السفر للبقاع المقدسة

افاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بقفصة وليد الذويبي “وات” بان حجيج الجهة والبالغ عددهم 130 حاجا وحاجة (لا يتجاوز معدل اعمارهم ال60 عاما)، استكملوا كافة اجراءات السفر للبقاع المقدسة بالشباك الموحد.

وأضاف الذويبي انه من المنتظر ان يتوجه حجيج ولاية قفصة الى البقاع المقدسة فى غرة جويلية القادم من مطار توزر نفطة الدولي على متن الخطوط الجوية السعودية، واشار الى وجود تنسيق مع السلطات الجهوية لتخصيص حافلة لنقل الحجيج من ولاية قفصة الى مطار توزر نفطة الدولي ذهابا وايابا.

وذكر ان مصالح الادارة الجهوية للشؤون الدينية اعدت برنامجا متنوعا لفائدة حجيج الولاية يتضمن دروسا توعوعية وفي كيفية اداء مناسك الحج اضافة إلى تقديم توصيات صحية من قبل مصالح الادارة الجهوية للصحة ضمانا لسلامتهم.

وسيقع تنظيم ندوة الحج قبل موعد الرحلة الى البقاع المقدسة وهو عبارة عن يوم جهوي يجمع كافة حجيج الولاية بحضور مختلف الاطراف المتداخلة من بينهم الصحة وممثلين عن الاقامات لمزيد الاحاطة بهم.